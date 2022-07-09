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«Вы не поверите, но на таких «скорых» доставляют людей в больницу в Шумилино»

  • 9.07.2022, 19:38
  • 1,626
«Вы не поверите, но на таких «скорых» доставляют людей в больницу в Шумилино»

На что лукашисты тратят налоги белорусов?

Вы не поверите, но на таких «скорых» доставляют людей в больницу в Шумилино, пишет телеграм-канал «Баста», публикуя письмо читателя:

- Хотим похвастаться машинами, которые выделяются на службу неотложной скорой помощи в Шумилинском ЦРБ, со словами: «Она же едет, тем более она оборудована носилками, что вам ещё нужно? Покатаетесь и на такой, ничего с вами не случится, как я решил — так будет».

С нами то ничего не случится, но вот вот вопрос: кто ответит за жизнь пациента?, — задаются вопросом читатели.

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