«Вы не поверите, но на таких «скорых» доставляют людей в больницу в Шумилино» 9.07.2022, 19:38

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На что лукашисты тратят налоги белорусов?

Вы не поверите, но на таких «скорых» доставляют людей в больницу в Шумилино, пишет телеграм-канал «Баста», публикуя письмо читателя:

- Хотим похвастаться машинами, которые выделяются на службу неотложной скорой помощи в Шумилинском ЦРБ, со словами: «Она же едет, тем более она оборудована носилками, что вам ещё нужно? Покатаетесь и на такой, ничего с вами не случится, как я решил — так будет».

С нами то ничего не случится, но вот вот вопрос: кто ответит за жизнь пациента?, — задаются вопросом читатели.

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