Бойцы полка имени Калиновского оказали первую помощь раненым военным ВСУ

Бойцы полка имени Калиновского оказали первую помощь раненым военным ВСУ4
- 9.07.2022, 19:53
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Белорусские добровольцы несут боевое дежурство на вверенных им позициях рядом с украинцами.
Бойцы полка имени Кастуся Калиновского продолжают нести боевое дежурство на вверенных им позициях рядом с бойцами Вооруженных сил Украины, пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».
Несколько украинских военных получили ранения во время одного из артиллерийских обстрелов российских боевиков. Белорусские добровольцы оказали им первую помощь. На фото видны осколки, а также следы их попадания в экипировку бойцов.