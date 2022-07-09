Бойцы полка имени Калиновского оказали первую помощь раненым военным ВСУ 4 9.07.2022, 19:53

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Белорусские добровольцы несут боевое дежурство на вверенных им позициях рядом с украинцами.

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского продолжают нести боевое дежурство на вверенных им позициях рядом с бойцами Вооруженных сил Украины, пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».

Несколько украинских военных получили ранения во время одного из артиллерийских обстрелов российских боевиков. Белорусские добровольцы оказали им первую помощь. На фото видны осколки, а также следы их попадания в экипировку бойцов.

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