ВСУ разбили колонну вражеской техники в Луганской области 3 9.07.2022, 20:26

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Отличились украинские артиллеристы бригады имени короля Данила.

Украинские артиллеристы уничтожили колонну техники российских оккупантов в Луганской области. Об этом сообщает 24 ОМБр имени короля Данила.

"Артиллеристы Королевской бригады разбивают колонну русских оккупантов. На видео - полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает украинская артиллерия", - рассказывают военные.

При этом отмечается, что артиллеристы сначала остановили продвижение колонны оккупантов, а потом уничтожили ее.

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