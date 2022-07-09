ВСУ разбили колонну вражеской техники в Луганской области

ВСУ разбили колонну вражеской техники в Луганской области3
- 9.07.2022, 20:26
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Отличились украинские артиллеристы бригады имени короля Данила.
Украинские артиллеристы уничтожили колонну техники российских оккупантов в Луганской области. Об этом сообщает 24 ОМБр имени короля Данила.
"Артиллеристы Королевской бригады разбивают колонну русских оккупантов. На видео - полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает украинская артиллерия", - рассказывают военные.
При этом отмечается, что артиллеристы сначала остановили продвижение колонны оккупантов, а потом уничтожили ее.