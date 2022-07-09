закрыть
9 июля 2022, суббота, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Впервые в истории «Уимблдон» выиграла теннисистка из Казахстана

5
  • 9.07.2022, 20:51
  • 2,352
Впервые в истории «Уимблдон» выиграла теннисистка из Казахстана

Елена Рыбакина стала самой молодой чемпионкой «Уимблдона» в одиночном разряде с 2011 года.

Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей в одиночном разряде турнир Большого шлема, обыграв посеянную третьей Онс Жабер в захватывающем финале «Уимблдона», передает ВВС.

23-летняя Рыбакина выиграла со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и стала самой молодой чемпионкой «Уимблдона» в одиночном разряде с 2011 года.

После проигранного первого сета Елена собралась, усилила игру, заставила Онс Жабер (Тунис) совершать ошибки и полностью перехватила инициативу в матче.

Окончив матч, Рыбакина почти не проявила эмоций, лишь молча подняв правую руку.

Когда игра уже закончилась она сказала журналистам, что не может выразить словами, насколько счастлива.

Рыбакина родилась в Москве, но в 2018 году получила гражданство Казахстана и выступает за эту страну. Ее победа пришлась на год, когда российским теннисистам запретили играть в «Уимблдонском» турнире.

До выхода в финал Рыбакина в этом турнире проиграла всего один сет - в четвертьфинале против австралийки Айлы Томлянович.

Уверенно Рыбакина сыграла и полуфинальном поединке против чемпионки 2019 года Симоны Халеп, переиграв именитую румынку в двух сетах.

До этого турнира Елена Рыбакина занимала 23-е место в мировом рейтинге.

Она впервые в карьере дошла до финала турнира "Большого шлема", ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал Открытого первенства Франции в 2021 году.

Главный редактор теннисного журнала Racquet Magazine прокомментировал победу Рыбакиной в Уимблдоне так:

"Конечно, очень неловко, что после запрета для россиян москвичка увозит с собой титул победительницы Уимблдона. Но я считаю, что это как раз показатель провала России. Елена Рыбакина покинула российский теннис, потому что её не поддержали и не увидели талант. Россия сегодня проиграла, Казахстан выиграл".

Отметим, в этом году «Уимблдон» запретил участие в соревнованиях российских и белорусских теннисистов на фоне войны в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»