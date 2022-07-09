Впервые в истории «Уимблдон» выиграла теннисистка из Казахстана 5 9.07.2022, 20:51

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Елена Рыбакина стала самой молодой чемпионкой «Уимблдона» в одиночном разряде с 2011 года.

Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей в одиночном разряде турнир Большого шлема, обыграв посеянную третьей Онс Жабер в захватывающем финале «Уимблдона», передает ВВС.

23-летняя Рыбакина выиграла со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и стала самой молодой чемпионкой «Уимблдона» в одиночном разряде с 2011 года.

После проигранного первого сета Елена собралась, усилила игру, заставила Онс Жабер (Тунис) совершать ошибки и полностью перехватила инициативу в матче.

Окончив матч, Рыбакина почти не проявила эмоций, лишь молча подняв правую руку.

Когда игра уже закончилась она сказала журналистам, что не может выразить словами, насколько счастлива.

Рыбакина родилась в Москве, но в 2018 году получила гражданство Казахстана и выступает за эту страну. Ее победа пришлась на год, когда российским теннисистам запретили играть в «Уимблдонском» турнире.

До выхода в финал Рыбакина в этом турнире проиграла всего один сет - в четвертьфинале против австралийки Айлы Томлянович.

Уверенно Рыбакина сыграла и полуфинальном поединке против чемпионки 2019 года Симоны Халеп, переиграв именитую румынку в двух сетах.

До этого турнира Елена Рыбакина занимала 23-е место в мировом рейтинге.

Она впервые в карьере дошла до финала турнира "Большого шлема", ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал Открытого первенства Франции в 2021 году.

Главный редактор теннисного журнала Racquet Magazine прокомментировал победу Рыбакиной в Уимблдоне так:

"Конечно, очень неловко, что после запрета для россиян москвичка увозит с собой титул победительницы Уимблдона. Но я считаю, что это как раз показатель провала России. Елена Рыбакина покинула российский теннис, потому что её не поддержали и не увидели талант. Россия сегодня проиграла, Казахстан выиграл".

Отметим, в этом году «Уимблдон» запретил участие в соревнованиях российских и белорусских теннисистов на фоне войны в Украине.

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