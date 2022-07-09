Visa изменила валюту расчета в Беларуси 9.07.2022, 21:26

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Пользователи белорусских карточек все чаще сталкиваются со сбоями в их работе.

«Беларусбанк» объявил о смене валюты расчетов с международной платежной системой Visa с доллара США на евро. Сообщение опубликовано на сайте финучреждения, пишет zerkalo.io.

«В связи с изменением международной платежной системой Visa валюты расчета информируем, что с 09.07.2022 вместо долларов США валюта расчетов банка с международной платежной системой Visa определена — евро», — сообщил банк.

Также об изменении с 9 июля уведомил банк «Решение». Но там отмечают, что это касается лишь заграничных операций по карточкам.

«Расчеты с международной платежной системой Visa International по операциям с банковскими платежными карточками, совершенным за пределами Республики Беларусь, будут производиться в евро», — говорится на сайте банка.

Напомним, после отказа международных платежных систем Visa и Mastercard от работы с Россией пользователи белорусских карточек также периодически сталкиваются со сбоями в их работе и проблемами в обслуживании карт за границей. Также ряд белорусских банков попал под санкции ЕС и США.

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