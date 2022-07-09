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В каких районах Беларуси лучше не собирать грибы и ягоды?

  • 9.07.2022, 21:42
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В каких районах Беларуси лучше не собирать грибы и ягоды?

В дарах из леса нашли цезия-137.

Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупреждает, что надо проверять грибы и ягоды из леса на предмет содержания радионуклидов, сообщает «КП».

В 2021 году было исследовано 855 проб грибов и ягод на содержание радионуклидов цезия-137. В 23,8% из них выявили несоответствие гигиеническому нормативу.

- По видам лесной продукции несоответствие нормативным требованиям выявлено в 36,4 процента проб грибов и в 9,1 процента проб ягод, - говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что превышение по содержанию радионуклидов цезия-137 в продукции леса постоянно регистрируются на территории Лунинецкого, Столинского и Пинского районов, периодически на территории Дрогичинского и Ивановского районов.

Бесплатно проверить грибы и ягоды, собранные для собственного потребления, можно бесплатно в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии. Если же дары леса предназначены для продажи на рынке, то их проконтролируют ветеринарно-санитарные лаборатории.

Приобретать ягоды и грибы у людей, торгующих вдоль дорог, не рекомендуется. Другое дело, если у них есть документы, подтверждающих их безопасность.

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