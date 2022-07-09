Задержан двоюродный брат Василия Парфенкова 9.07.2022, 21:56

Вчера его вызвали в милицию на «беседу».

Сергея, двоюродного брата погибшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Парфенкова, посадили на 15 суток. Об этом стало известно «Белсату».

После того, как стало известно, что Василий погиб под Лисичанском, на работе руководству Сергея сообщили, что он «неблагонадежный» элемент, так как его брат воевал на стороне Украины против российской агрессии.

8 июля Сергей пошел в милицию, куда его вызвали на беседу, и после этого связь с ним пропала. Поздно вечером родственникам сказали, что его отпустили, но домой он не пришел. 9 июля стало известно, что Сергей арестован.

Напомним, 8 июля полк имени Кастуся Калиновского выступил со специальным заявлением относительно последних потерь под Лисичанском во время боя 26 июня.

С самого начала калиновцы подтверждали смерть командира батальона «Волат» Ивана Марчука (Брест) и взятие в плен Яна Дюрбейкос позывным Тромбли. Однако СМИ огласили имена еще трех бойцов, которые, вероятно, погибли под Лисичанском. Это Василий Парфенков (Сябро), Василий Грудовик (Атом) и Вадим Шатров (Папик). А также о плене Сергея Дегтева (Клеща).

«Данная информация не является окончательной, мы не имеем тел ни одного из перечисленных воинов полка Калиновского, в связи с чем мы не можем точно констатировать факт гибели», – заявили в пресс-службе полка Калиновского.

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