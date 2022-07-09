Из-за дефицита бумаги Борисовская поликлиника нарушает медицинскую тайну?
- 9.07.2022, 22:25
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Местные жители в шоке.
Жители Борисова переживают, что их данные сливает поликлиника, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Из-за нехватки бумаги поликлиника распечатывает информационные листовки на листах с данными пациентов.
«4-я поликлиника распространяет данные своих пациентов. И мы удивляемся где мошенники находят своих жертв. ФИО, состав семьи, телефон, место работы и т.д.», — возмущаются местные жители.