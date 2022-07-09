В Севастополь доставили подбитый ВСУ у Змеиного катер РФ 9.07.2022, 22:45

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Россияне лишились противодиверсионного катера П-342 «Юнармеец Балтики».

В оккупированный РФ Севастополь в Крыму доставили поврежденный российский противодиверсионный катер, получивший повреждения в ходе боевых действий у острова Змеиный.

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что катер проекта "Раптор" получил повреждения во время боевых действий у острова Змеиный.

Ранее сообщалось, что у Змеиного ВСУ ударили по катеру с Балтийского флота под названием "Юнармеец Балтики".

На начало войны в составе черноморского флота РФ было семь таких катеров. Вероятно, из-за этого пришлось перебрасывать их с Балтики.

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