Зеленский: Ни один удар войск РФ не остается без ответа 1.08.2022, 3:00

Президент Украины заявил, что стратегически Россия не имеет шансов одержать победу в этой войне и призвал сохранять единство.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ни один удар российских войск не остается без ответа от украинских военных и разведчиков. Об этом он сказал в вечернем видеообращении в конце 158-го дня войны, пишет unian.net.

"В эти сутки состоялся один из самых жестоких обстрелов Николаева и области за все время полномасштабной войны – десятки ракет и реактивных снарядов... Российский удар унес жизни Алексея Вадатурского - основателя одной из крупнейших украинских агрокомпаний "Нибулон", Героя Украины, и его жены Раисы... Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков. Вооруженные силы Украины готовы отвечать на любую новую активность оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что российским террористам не удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины и пройти по руинам.

"Украина и наши люди, наши возможности точно мощнее, чем любые российские ракеты и снаряды", - сказал глава государства.

По его словам, сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг, на Херсонщину и в Запорожскую область.

"Но это им там не поможет", - сказал Зеленский.

По его словам, стратегически у России нет шансов одержать победу в этой войне.

"И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться - на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Хранить наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами", - подчеркнул глава государства, добавив, что верит в то, что все это будет сделано.

Президент отметил, что благодарен каждому николаевцу за силу, за защиту города и области, благодарен жителям Никополя, Харькова, Кривого Рога и всей Днепропетровщине, "крепким людям" Запорожья и области, "всем украинцам" Херсонщины, каждому и каждой, кто обороняет подступы к Одессе и области за смелость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».