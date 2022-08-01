Правительство Косово отложило решение об изменении сербских номерных знаков и ID-карт 1.08.2022, 7:32

Решение вступит в силу 1 сентября.

Правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. Решение должно было вступить в силу 1 августа.

В сообщении правительства говорится, что решение было принято после встречи с американским послом Джеффом Ховеньером, а также «другими международными факторами», пишет «Новое время».

«Правительство Косово обязуется отложить исполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, с того момента, как в понедельник, 1 августа 2022 года, будут сняты все баррикады и установлена полная свобода движения по всем дорогам на севере Косово» , — говорится в сообщении правительства.

Кроме того, правительство поблагодарило международных партнеров, в частности Послу США Джеффри Говенье, за их преданность и вклад.

Что стало причиной обострения Косово?

Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное ( сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

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