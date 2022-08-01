Какие изменения вступают в силу в Беларуси уже сегодня 1.08.2022, 7:55

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Новшества, которые скажутся на бюджете многих семей.

Какие новшества ждут белорусов в последний месяц лета рассказывается в обзоре Intex-press.

Изменится бюджет прожиточного минимума

С 1 августа по 31 октября бюджет прожиточного минимума, от которого зависит размер единоразовых выплат при рождении ребенка, минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, составит 328,5 руб., что на 5,6% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2022 года.

Размеры БПМ по основным социально-демографическим группам с 1 августа: трудоспособное население — 366,23 руб., пенсионеры — 247,21 руб., дети в возрасте до трех лет — 204,8 руб., дети от 3 до 6 лет — 284,6 руб., дети от 6 до 18 лет — 350,6 руб.

Запретят держать дома некоторых животных

С 1 августа вступает в силу запрет на содержание в жилых помещениях и на приусадебных участках некоторых животных. В список включены в основном экзотические виды.

Так, запрещено будет содержать или разводить королевскую кобру, питона длиной более 4 метров, все виды морских черепах, все виды семейства медвежьих, больших кошек (льва, тигра, пуму), все виды шимпанзе, росомаху, все виды журавлей, а также африканского страуса.

Придут извещения на уплату имущественных налогов

На протяжении августа (до 1 сентября) белорусы получат извещения на уплату имущественных налогов (налога на недвижимость, в том числе на квартиру, земельного и транспортный). Извещения будут поступать плательщикам как на бумажном носителе (в почтовый ящик), так и в электронном виде (гражданам, имеющим доступ к «Личному кабинету плательщика»), сообщается на сайте МНС РБ.

Уплата налога будет осуществляться в два этапа:

— не позднее 15.11.2022 необходимо внести авансовый платеж в размере 50% от начисленной за 2022 год суммы (она будет указана в извещении);

— не позднее 15.11.2023 надо будет внести оставшуюся часть.

В последующие годы уплата имущественных налогов будет осуществляться не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим годом, например, за 2023 год – не позднее 15 ноября 2024 года.

Завершится приемная кампания

Зачисление на бюджет в большинстве вузов Беларуси продлится по 4 августа. На платную форму обучения абитуриентов зачислят по 10 августа.

Прием документов на обучение на условиях оплаты для абитуриентов, которым не нужно сдавать внутренние вступительные испытания, проводится по 8 августа.

Белорусские вузы в этом году планируют принять 53,5 тысяч абитуриентов, из них платников — до 25,5 тысяч.

В ссузы документы выпускников 9-х классов будут принимать по 3 августа на бесплатное отделение и до 14 августа на платное. Бюджетников зачислят на первый курс по 10 августа, платников – по 16 августа.

Для выпускников 11-х классов документы в средние специальные учебные заведения будут принимать на бюджетную форму обучения по 12 августа, на платную – по 17 августа. Зачисления пройдут по 16 августа (бюджет) и по 18 августа (платное).

В некоторых учебных заведениях сроки зачисления могут отличаться.

МТС закроет старые тарифы и поднимет цену на услуги связи

Некоторые абоненты с 1 августа будут переведены на другие тарифные планы, сообщается на сайте МТС.

Абоненты могут сменить один из старых тарифных планов на актуальный самостоятельно (через приложение, USSD-запросом или в контакт-центре). Если этого не произойдет (затронувших пользователей оповестят по SMS), то начиная с 1 августа оператор осуществит переход по определенной схеме.

Также будет повышена стоимость на отдельные услуги мобильной связи для физических и юридических лиц: услуги в роуминге, международная связь, MMS, другие сервисные и дополнительные услуги. Кроме того, повысится стоимость услуг проводного доступа в интернет для физических и юридических лиц, а также услуг по организации корпоративных сетей.

Определят особые элементы школьной формы

К 1 августа каждая белорусская школа должна выбрать особый элемент школьной формы для своих учеников, чтобы в новом учебном 2022/2023 году учащиеся из одного заведения «выглядели, как единое сообщество».

В Министерстве образования уточнили, что таким уникальным дополнением может стать любой элемент одежды – жилет, пиджак, рубашка, но определенной модели или цвета.

«Беларусбанк» введет новые тарифы на обслуживание карточек

Новшество вступает в силу с 8 августа. Банк среди прочего введет вознаграждение за обслуживание карточек Белкарт-Премиум, за обслуживание виртуальных карточек международных платежных систем.

Также вырастет комиссия за обслуживание карточек «Изи-карта», а также карт Visa Platinum, которые оформили участники клуба «Свои».

При этом «Беларусбанк» намерен отменить комиссию за обслуживание платежных карт «Студенческая карточка (Карточка учащегося)». Сбор не будут взимать в течение срока обучения.

Водители включат фары

Накануне начала учебного года – как правило, с 25 августа по 5 сентября – водители в светлое время суток обязаны будут ездить с включенным ближним светом фар.

За неисполнение этого требования нарушителю грозит штраф в размере до 96 рублей (до трех базовых величин), а при повторном нарушении штраф может возрасти до 8-ми базовых.

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Подорожают сигареты

С 1 августа в Беларуси вырастет цена на некоторые марки сигарет.

Так, Гродненская табачная фабрика «Неман» на 10 копеек поднимет цены на Credo (до 1,45 рубля), Minsk city QS, Minsk capital QS (до 1,6 рубля). Сигареты NZ Black Power станут дороже на 5 копеек, с августа они будут стоит 1,85 рубля.

Компания «Интер Тобакко» повысит цены на пять копеек практически на все сигареты, в том числе на Dove GOLD SUPERSLIMS – до 1,85 рубля, Dove SILVER SLIM – до 2 рублей, Dove Silver KING SIZE EDITION – 2,05 рубля. «Табак-инвест» тоже поднимает ценник на некоторые сигареты.

«Беларусьторг» не планирует в августе повышать цены, сообщается на сайте МНС.

Банки перейдут на новый платежный стандарт

Платежная система Беларуси с 1 августа начнет работать по международному стандарту ISO 20022. Изменения затронут методологию проведения безналичных платежей и расчетов в рублях, сюда входит также и оплата неисполненных денежных обязательств, информирует пресс-служба «Белинвестбанка».

Нововведения касаются как юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц, осуществляющих платежи в кассе банка либо через интернет-банкинг и мобильное приложение.

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