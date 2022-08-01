Как будет выглядеть централизованный экзамен, который введут вместо ЦТ 1.08.2022, 7:57

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Белорусские выпускники будут сдавать его уже в следующем году.

Со следующего года в Беларуси выпускники 11-х классов в качестве выпускных экзаменов будут сдавать централизованный экзамен, который заменит и ЦТ по соответствующим предметам. Министр образования Андрей Иванец в воскресенье раскрыл подробности того, как изменятся задания экзамена по сравнению с ЦТ.

По словам министра, при переходе к централизованному экзамену сохранят главное преимущество, которое давало ЦТ, — равные условия для оценки знаний абитуриентов. При этом задания сделают такими, чтобы можно было «увидеть» абитуриента. Для этого решено изменить соотношение тестовых заданий и заданий без вариантов ответа в экзаменационной работе.

— В первую очередь мы пересматриваем подходы с точки зрения составляющей тестовой и так называемой контрольной работы в структуре теста. В настоящее время это примерно 50 на 50. Предполагаем, что выйдем на цифры, где тестовая часть займет лишь 20−25% от 100 баллов. Остальное — это будет традиционная контрольная работа, — рассказал Иванец.

При этом задания и контрольной работы будут проверяться компьютером, подчеркнул министр, то есть коррупционные риски, уверен он, по-прежнему будут исключены.

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