Признание для Гааги 5 Игорь Эйдман

1.08.2022, 8:02

9,080

Игорь Эйдман

Терроризм — государственная политика путинских властей.

Российская пропагандистка Симоньян радостно сообщает о ликвидации в результате российского ракетного удара "украинского олигарха" Вадатурского и его жены и пишет, что это и есть "денацификация в действии". Очень ценное признание для Международного Уголовного Суда в Гааге. Таким образом она официально подтвердила, что семья Вадатурских была убита сознательно, являлась не случайной жертвой атаки на какой-то военный объект, а целью удара.

Вадатурские были гражданскими лицами, уничтожение которых не может согласно международному праву быть целью военных операций. Мирные граждане погибают на войне только как случайные жертвы боестолкновений, атак на объекты, имеющие военное значение. Сознательное персональное уничтожение гражданских - не война, а терроризм.

Симоньян убедительно свидетельствует, что Россия ведет террористическую атаку против украинских граждан, что терроризм - государственная политика путинских властей, а сами они - не легитимное руководство страны, а банда террористов.

Надеюсь, Симоньян подтвердит свои слова на будущем процессе над руководством России в МУС в Гааге. Может быть ей за откровенные показания даже срок скостят.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».