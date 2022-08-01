Расследователи Bellingcat указали на ложь россиян о Еленовке 3 1.08.2022, 8:08

6,434

Оккупанты заранее готовили военное преступление.

Россияне, по меньшей мере, за неделю до взрыва в Еленовской колонии выкопали на территории могилы для захоронения украинских военнопленных.

Об этом заявил основатель проекта журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс, опубликовав соответствующее видео со спутника в Twitter, передает censor.net.

"Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Еленовской тюрьме", - написал Хиггинс.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022 @Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.



The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022

Ранее спутниковые снимки из Оленовской колонии опубликовал OSINT-исследователь Александер Оливер, отметив, что на снимке от 27 числа (за два дня до взрыва) могилы у северной стены колонии еще пустые, а засыпали их 29 июля, в день взрыва.

"Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление, которое, видимо, было подготовлено за несколько дней. Конечно, в лагерях для военнопленных могут существовать могилы, не свидетельствующие о масштабном военном преступлении. Но количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений наталкивают на мысль, что это не совпадение", – написал Оливер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».