В оккупированном россиянами Севастополе началась паника 3 1.08.2022, 8:17

17,990

В Сети сообщают, что слышали громкий звук в небе над городом.

Во временно оккупированном украинском Севастополе заявили об очередном "взрыве". Он якобы произошел поздно ночью 31 июля в центре города, пишет "Главред".

Местные жители в Сети сообщают, что слышали громкий звук, и предположили работу противовоздушной обороны. Там также опубликовали соответствующие кадры.

Напомним, ранее российские чиновники заявили, что была совершена "атака ВСУ" беспилотником на штаб Черноморского флота во временно аннексированном Севастополе.

По словам оккупантов, ранним воскресным утром во двор штаба ЧФ "прилетел неопознанный объект" – вероятно, дрон. Погибших якобы нет, но ранены были пятеро сотрудников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».