Журналисты протестировали белорусские и привозные арбузы на Комаровском рынке 1 1.08.2022, 8:44

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Какие вкуснее?

С месяц назад к нам прилетела любопытная новость: с этого года в одном из крупных хозяйств Минской области начали в больших объемах выращивать арбузы. Дождавшись, когда они появятся на прилавках магазинов, журналисты «Онлайнера» решили их протестировать, а заодно сравнить с привозными.

Если верить советскому кино и интернету, арбуз — плод очень многофункциональный. Главный герой старенького фильма «Вратарь» Антон Кандидов стал классным голкипером, до этого тренируясь ловить арбузы, а одна сообразительная девушка в своем блоге на полном серьезе советовала заменять гантели маленькими арбузиками. Мы, конечно, любим эксперименты — даже готовили яичницу на панели автомобиля и ели пахучие шведские деликатесы, — но с арбузами решили не шутить и попытались протестировать тройку «полосатиков», выращенных в разных странах. Ради этого улавливали арбузные вибрации под Минском, выслушивали философские размышления продавцов на Комаровке и тащили 15-килограммового «малыша» на редакционную кухню. Итог впереди, а пока немного арбузного ликбеза.

Желтый бочок и вибрация

Вообще, выбирать «кавуны» можно по-разному. Все способы давно известны, за долгое время никак не устарели и актуальны до сих пор. Приведем здесь пару советов:

Самое популярное правило: если постучать по арбузу, то зрелый непременно должен ответить звонким звуком с вибрацией.

У спелого арбуза обязательно должен быть желтоватый бочок — место, на котором он лежит на земле или поддоне. Чем желтый цвет ярче, насыщеннее, тем лучше.

Созревший плод отличается тем, что кожура у него темно-зеленая, продавить ее ногтем сложно. У чересчур молодого все наоборот и поверхность более мягкая.

Хвостик обязательно должен быть сухим.

Следите, чтобы плоды хранились не на открытом солнце, а под тентом или любым другим навесом. Они не должны быть разрезаны для пробы.

Ну и еще совет из Дагестана: старайтесь выбирать арбуз не огромных размеров, а средних. Пожелание любопытное и, возможно, стоящее, но, как мы узнали чуть позже, в нашей ситуации оно не сработало.

Вооружившись правилами и советами, мы погнали за арбузами. Сперва дорога понесла нас за МКАД — за белорусской ягодой. О том, что в небольшом поселке, где с 2022 года начали выращивать арбузы, уже сбывают свой спелый урожай, пресса писала, но остались ли они в продаже, мы не знали. Ехали наобум и в итоге в небольшом павильоне с овощами нашли несколько десятков арбузов. Как сказала продавщица, торговать ими будут еще месяц, так что приехали мы вовремя.

Внешне белорусские арбузы совершенно не отличались от зарубежных. Изучив ассортимент, решили взять что-то компактное и небольшое. В итоге путем простукивания выбрали малыша с ярким желтым пятном, звонко вибрировавшего от ударов рукой. За 7-килограммовый плод выложили вполне конкурентоспособный по сравнению с импортными арбузами 21 рубль, взяли удивительного белоруса под мышку и поехали обратно в Минск.

«Каждый кролик в поле всегда ищет самое сладкое»

В обеденное время Комаровка жила своей обычной шумной жизнью с немалым потоком покупателей. У входа несколько мужиков эмоционально обсуждали фиаско белорусских футбольных клубов в еврокубках: из четырех команд осталась лишь одна. Разговор с примесью жестов велся на повышенных тонах, и в итоге один из участников закольцевал его емким словом: «Позор!» В общем, печаль и боль. Но мы шли сюда не за ними, а за удовольствием и буквально через минуту оказались среди огромных дынь и арбузов. Мужчина в белой майке сразу же предложил нам самые сладкие. Со знанием дела постучав по нескольким арбузам, он выбрал для нас вот такого крепыша.

— Откуда арбуз? — спрашиваю у продавца, нависшего над спелыми, насыщенно-зелеными плодами.

— Из Узбекистана, Самарканд! — он произнес это с таким колоритом, что перед глазами сразу проплыли узбекские степи, белоснежные хлопковые поля, древние дворцы… Из оцепенения нас вывел лишь продавец, отдавший ягоду со скидкой в 30 рублей. Такой вот добрый дядя.

Ну а дальше случилось настоящее шоу. Только заметив нас, парень за прилавком включил в себе режим оратора и зычно, на весь проход между прилавками стал рекламировать товар, предложив попробовать дагестанский арбуз. Спрыгнув к нам, он ладонями начал громко похлопывать по огромным ягодам, будто исполнял незатейливую партию на бонгах.

— Будешь теперь знать, куда приходить за арбузами, — продолжая постукивать, самоуверенно сказал парень. — Потом сравнишь свой арбуз с моим и сам поймешь, где лучший, окей? Бери вот этот большой. Я тебе слово мужика даю: он очень вкусный.

— А весит сколько? — спрашиваю у продавца.

— Сколько бы ни весил, он твой. Ты потом будешь меня искать, чтобы я тебе такой же арбуз еще раз продал. 15 килограммов он весит.

Тут к нашему диалогу подключился другой покупатель. Судя по всему, он уже брал плоды южных полей в этой точке и остался ими очень доволен.

— А у него действительно они вкусные, — указал пальцем на прилавок пенсионер.

— Ты же знаешь, что на поле каждый кролик ищет самое сладкое! — с улыбкой произнес продавец, и после этой фразы я понял, что он не только разбирается в арбузах, но может еще и пофилософствовать, рассказывая притчи.

Выложить за 15-килограммового красавца пришлось, на минуточку, целых 60 рублей. Это самый дорогой арбуз в моей жизни (надеюсь, таковым он и останется). Напоследок торговец сказал, что, если я захочу, могу сейчас же поменять арбуз на любой другой, но я решил не играть с ним в эти игры и двинул на нашу дегустацию.

«Думал, белорусский арбуз будет похуже»

Ну а теперь главное. Смысл нашего теста весьма прост. Мы пометили три тарелки стикерами с порядковыми номерами. Под первым номером у нас шел дагестанский арбуз, под вторым — узбекский, под третьим — белорусский. Под какой цифрой находится представитель той или иной страны, никто не знал. Попробовав по три кусочка, участники должны были проголосовать в нашем чате за самый сладкий продукт.

Первые отличия мы почувствовали уже при резке. Если узбекский и дагестанский арбузы поддавались весьма легко, то наш под давлением острого ножа немножко кряхтел и трещал, как будто противился. Если по цвету мякоти первые два были ярко-красными, то третий выглядел чуточку бледнее, розоватее.

Что касается вкусовой составляющей, то наиболее сладким, на мой взгляд, оказался №1. Наш ответ импорту оказался с легкой кислинкой, сладким, не приторным, но более нейтральным на фоне дагестанского и узбекского «полосатиков» вкусом. В принципе, удивляться тут нечему: природные условия, в которых выращиваются арбузы в Беларуси и в Средней Азии, совершенно разные, и требовать от наших чего-то сверхъестественного неблагодарно.

Что касается остальных участников дегустации, то больше всех всем зашел первый — дагестанский — вариант. За него в нашем опросе проголосовали 75% участников. Так что, как видим, разговорчивый продавец с Комаровки слов на ветер не бросал.

И напоследок несколько отзывов об арбузах.

— Мне понравился арбуз №2 (узбекский. — Прим. Onlíner). На мой взгляд, он был самым сладким, имел приятную консистенцию, не разваливался и во рту не сахарился, — говорит Виктория. — Арбуз №3 (белорусский. — Прим. Onlíner) был более кисловатым. Первый тоже неплох, но, как мне показалось, он был чересчур сахарный.

— Первый был наиболее сладким и плотным. Второй тоже был таковым, но, как по мне, он более водянистый, как будто сладость разбавлена с водой. Что касается третьего, это просто сладкий арбуз. Так что я голосую за №1, — рассуждает Валера.

— Арбуз №1 — хрустящий и сладенький. Правило двух третей, когда самое вкусное — это середина, соблюдается, — объясняет Александр. — Поэтому чем больше от серединки сладости, тем арбуз качественнее. Судя по всему, арбуз был большой. Недавно я впервые купил 14-килограммовый арбуз, и он был очень сладкий и вкусный. Говорят, что обычно наоборот? Я придерживаюсь другой точки зрения.

Если арбуз правильно собран и не перезрел, то обычно все с ним хорошо. По своему опыту скажу, что редко большие арбузы бывают несладкими.

Второй тоже хорош, но он показался мне менее хрустящим. У него маленькие косточки, видно, что над ним поработали селекционные службы. Скоро дойдет до того, что арбузы будут без косточек, и тогда мы будем по ним скучать. По поводу третьего: у него розово-алый цвет, заметны прожилки. Он мягкий, по консистенции похож на дыню. Если знать, что это белорус, немножко начинает взыгрывать патриотическое чувство. Я бы вообще вырастил его, наверное, бело-зеленым. Думал, он будет похуже.

Каков итог? Сама по себе история о том, что в центральной Беларуси начали выращивать и продавать свои арбузы, даже вызывает определенную гордость. И если честно, я бы такой крафт купил еще разок просто из интереса. Что касается остальных… Вкусные и очень сладкие арбузы выращивают в совершенно разных странах, и мы попробовали лишь три варианта. Два оказались достаточно сладкими. Так что то, где и у кого покупать, зависит только от ваших желаний и вкусовых предпочтений. Главное летом — просто их есть. Не зря врачи говорят, что арбуз, на 90% состоящий из воды, очень полезен. Он содержит витамин B, чистит сосуды, насыщает организм жидкостью и полезными веществами. Так что го на рынок.

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