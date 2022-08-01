Доллар и евро в Беларуси продолжат идти вверх? 4 1.08.2022, 8:47

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Самое время купить валюту, которая в ближайшее время может подорожать.

Доллар закончил последнюю неделю с котировкой USD/BYN 2,6356, добавив за неделю +2,90% и к началу года +3,43%, пишет myfin.by.

Евро в этот же период стало дороже на +3,83%, сократив отставание к началу года до -6,87%. Курс закрытия недели составил EUR/BYN 2,6845.

Российский рубль превзошёл наши ожидания и за неделю снизился в цене на -3,72%, к началу года рост курса рубля сократился до +25,46% (хотя относительно недавно рост к началу года превышал 40%). Итого курс валютной пары RUB/BYN закрылся по итогам пятничных торгов на RUB/BYN 4,3060 за 100 российских рублей.

Для полного понимания перспективы внутреннего валютного рынка на ближайший месяц-два хотим обратить ваше внимание на один немаловажный фактор – существенный рост объёмов валютных торгов китайским юанем на Московской валютной бирже.

В целом, с окончанием налогового периода в российском бюджете, к концу прошлой недели вырос интерес к доллару США. В немалой степени этот спрос подогревается ростом импортных закупок, которые начали восстанавливаться по мере формирования новых логистических цепочек и поставщиков. В общем, это вполне оправдано – санкции санкциями, но бизнес не стоит на месте и постепенно происходит моделирование новых импортных каналов. Не за горами осень и рост потребительского спроса.

Кроме этого, через рост торгового объёма китайским юанем и кроссовые сделки юаня с долларом США российский валютный рынок абсорбирует избыточное предложение американской валюты, которое нависло над рынком в первой половине текущего года.

Отсюда курс китайского юаня на российском рынке становится опережающим индикатором для белорусского валютного рынка и, соответственно, рост юаня будет провоцировать ослабление белорусского рубля к доллару США и укрепление к российскому рублю.

Вполне ожидаемо, что с началом текущей недели сохранится тенденция на рост пары USD/BYN, возможно до уровня USD/BYN 2,6500–2,6700.

Евро может показать более интенсивный рост, но сюда будет вмешиваться интрига с ростом евро на межбиржевом рынке Форекс. При пробитии евро уровня в EUR/USD 1,3000 можно ожидать роста пары EUR/BYN выше отметки в 2,7000.

Российский же рубль при дрейфе на московских торгах к отметке в USD/RUB 65,00 может откатиться на белорусском валютном рынке к уровню в RUB/BYN 4,2500–4,2000.

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