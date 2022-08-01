Шоу скучных симулянтов 3 Александр Коваленко

1.08.2022, 8:57

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Александр Коваленко

Вот такой он уровень современных российских военных морячков.

Как известно, штаб Черноморской флотилии (которую россияне почему-то называют флотом) в Севастополе была совершена атака посредством БПЛА.

Как заявляется пресс-служба флотилии, было использовано маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник.

Разумеется, в этой "атаке" сразу же обвинили Украину, даже толком не проведя следственные действия. Хотя, если бы начали их проводить, то наверное увязли бы в ряде вопросов, на которые сложно дать однозначный ответ.

Например, как данный БПЛА оказался во временно оккупированном Крыму? Летел с территории материковой Украины? Если говорить о свободной части страны, то это километров 200 нужно было преодолеть данному БПЛА.

То есть, самодельный БПЛА преодолел 200 км, преимущественно оккупированных территорий, насыщенных ПВО, не потеряв связь с оператором и нанес удар по штабу черноморской флотилии?

Или БПЛА был запущен в Севастополе? То есть, на территории ВОТ Крыма присутствуют партизаны, готовые сопротивляться оккупантам? И это при том, что за время оккупации полуострова в нем было все сделано для того, чтобы целиком и полностью контролировать жизнь местных жителей, а не сделать ее хоть немного лучше?

Согласитесь, тоже звучит как какая-то фантастика. Ведь если и так, то все ФСБ оперирующее в Крыму необходимо срочно расстрелять, если они допустили это.

С другой стороны, если этот удар инсценировка оккупантов, то он позволяет решить целый комплекс задач, основной из которых – отмена праздничных мероприятий в честь дня вмф. Ведь повод для этой отмены российским оккупантам был нужен максимально убедительный.

И дело даже не в том, что праздничное мероприятие без флагмана флота, ракетного крейсера "Москва", как напоминания о трехстах моряках отправившихся на дно, половина из которых срочники и того, что флот больше не флот, а флотилия — это не праздничное мероприятие.

Как и все параноики, российское командование оценивает ситуацию исходя из своего мировоззрения и того как они поступили бы в аналогичной обстановке. И проведение данного мероприятия, в Севастополе, в предельной по дальности, но все же зоне поражения противокорабельными ракетными средствами ВСУ они расценили как чрезмерный риск.

Но, отменить мероприятие с пояснением, что они опасаются ударов украинских ПКРК по выстроившимся в ряд кораблям – это позор. Ведь такое пояснение это очередное признание в том, что российское не имеющее аналогов в мире ПВО беспомощно против стоящих на вооружении ВСУ ПКРК. Нужен другой повод и он был создан.

Кроме того, подобная инсценировка позволяет в информационно потоке снова запустить пластинку об угрозах со стороны Украины, нациствующем режиме Зеленского и еще больше ужесточить контроль в Крыму.

Спрятать свой реальный страх и беспомощность за дешевой инсценировкой? Да, такой он уровень современных российских военных морячков.

Александр Коваленко, site.ua

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