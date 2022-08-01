Британия передаст Украине несколько военных кораблей из своего флота 1.08.2022, 9:10

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ФОТО: ARMENPRESS.AM

Украинские военные уже проходят обучение на британских кораблях.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко рассказал, что в Лондоне было принято решение передать Украине несколько военных кораблей. Он посетил один из таких, там уже проходят учения для защитников. Об этом украинский посол рассказал изданию "Суспільне".

"На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они руководят оружием. Таких кораблей будет несколько", - отметил дипломат.

При этом посол напомнил, что после нападения РФ на Украину 24 февраля Турция закрыла для военных кораблей проливы в Черном море.

"Наши приоритеты сместились. Нам сейчас нужны противоминные корабли. 2 – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества", - отметил посол.

Пристайко добавил, что эти корабли будут модернизированы: их переделают, обновят и добавят туда оборудование, необходимое ВСУ.

"Но это не только 2 корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучения наши офицеры и моряки", - подытожил посол.

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