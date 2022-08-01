Ученые рассказали, как синий свет от экранов смартфонов влияет на продолжительность жизни 1 1.08.2022, 9:28

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фото: GEtty images

Биологи проводили исследование на дрозофилах.

Ученые из Университета штата Орегон, изучающие биологические часы, исследовали выживаемость мух, которых держали в темноте, а затем постепенно переводили в более старшем возрасте в среду постоянного синего света от светодиодов. Исследование показало воздействие синего цвета на нормальную работу митохондрий клеток. Аналогичное воздействие, как полагают ученые, излучение оказывает на клетки человека, пишет «Хайтек»

Биологи проводили исследование на дрозофилах. Эти мухи являются хорошим объектом для экспериментов из-за сходства большинства клеточных механизмов и механизмов развития с другими животными и людьми. Ученые наблюдали воздействие синего света на мухах, достигших разного возраста: двух, 20, 40 и 60 дней.

Исследование показало, что влияние излучения усиливалось с возрастом. Синий свет одинаковой интенсивности и продолжительности снижал выживаемость и усиливал нейродегенерацию у старых мух более значительно, чем у молодых. Эти различия, как полагают исследователи, вызваны нарушениями митохондриальной дыхательной функции.

Муха летает в синем цвете во время эксперимента. Изображение: Университет штата Орегон

Митохондрии — клеточные электростанции. В этих органеллах вырабатывается аденозинтрифосфат, источник химической энергии. Исследование показало, что хроническое воздействие синего света может нарушать производство энергии даже в клетках, которые не специализируются на восприятии света.

Ученые говорят, что есть несколько вещей, которые люди могут сделать, чтобы помочь себе, не отказываясь от привычной жизни. Например, очки с янтарными линзами будут отфильтровывать синий свет и защищать сетчатку. А телефоны, ноутбуки и другие устройства можно настроить на блокировку синего излучения.

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