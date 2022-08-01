Политзаключенную Зинаиду Михнюк перевели в гомельскую женскую колонию
- 1.08.2022, 9:37
Активистку осудили за «оскорбление Лукашенко».
В Брестском областном суде 12 июля рассмотрели апелляционную жалобу политзаключенной активистки профсоюза РЭП Зинаиды Михнюк. Судья Вера Филоник оставила приговор без изменений. Сейчас стало известно, что на днях Зинаиду этапировали в гомельскую колонию № 4, пишет «Вясна».
Напомним, на День Воли в Бресте силовики через окно вломились в дом активистки независимого профсоюза РЭП Зинаиды Михнюк, провели обыск, а потом задержали ее. Женщину обвинили в оскорблении Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.
18 мая суд назначил политзаключенной два года колонии.