Политзаключенную Зинаиду Михнюк перевели в гомельскую женскую колонию 1.08.2022, 9:37

Зинаида Михнюк

Активистку осудили за «оскорбление Лукашенко».

В Брестском областном суде 12 июля рассмотрели апелляционную жалобу политзаключенной активистки профсоюза РЭП Зинаиды Михнюк. Судья Вера Филоник оставила приговор без изменений. Сейчас стало известно, что на днях Зинаиду этапировали в гомельскую колонию № 4, пишет «Вясна».

Напомним, на День Воли в Бресте силовики через окно вломились в дом активистки независимого профсоюза РЭП Зинаиды Михнюк, провели обыск, а потом задержали ее. Женщину обвинили в оскорблении Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

18 мая суд назначил политзаключенной два года колонии.

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