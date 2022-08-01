Российские оккупанты под Изюмом понесли огромные потери и бросили флаг дивизии

Российские оккупанты под Изюмом понесли огромные потери и бросили флаг дивизии2
- 1.08.2022, 9:43
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Часть будет расформирована.
Российское оккупационное войско страдает от серьезных потерь вследствие успешных действий ВСУ. В частности, под Изюмом холодноярцы из 93 ОМБр уничтожили значительное количество оккупантов и их техники, из-за чего вражеская дивизия расформировалась.
Об этом сообщил в Telegram волонтер Роман Доник.
Кроме того, что 150 стрелковая дивизия ВС страны-террориста РФ понесла рекордные потери под Изюмом в Харьковской области от украинских бойцов 93 ОМБ "Холодный Яр", оккупанты в ее составе покинули свой боевой флаг, убегая от ударов ВСУ.
Как известно, за потерю боевого флага часть расформировывается. В последний раз ее формировали еще в 2016 году в Ростовской области РФ, когда Кремль начинал подготовку к полномасштабному вторжению в Украину.
"Но теперь ее ждет еще одно формирование. Если будет ком формировать", - подчеркнул Доник.