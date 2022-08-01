Украинская полиция: Россияне похищали и вывозили жителей Киевщины в Беларусь 1.08.2022, 9:47

Многих украинцев продолжают удерживать на территории нашей страны.

Российские военные во время оккупации Киевской области похищали и принудительно вывозили гражданских жителей в Беларусь. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в эфире информационного телемарафона, передает unian.net.

— Во время расследования уголовных производств, связанных с военными преступлениями, мы установили, что очень много людей вывозили на территорию Беларуси принудительно, создав там очень тяжелые условия жизни. Очень много людей сейчас содержится на территории Беларуси и РФ. У нас есть соответствующие свидетели и допросы, поэтому мы надеемся, что эти люди по возможности выйдут на связь и сообщат о себе, — сказал Небытов.

По его словам, до сих пор продолжаются поиски людей, которые исчезли во время боевых действий. Они могут быть живыми и находиться в плену.

— На сегодняшний день нами не найдены тела около 300 человек, которые где-то исчезли во время боевых действий в Киевской области. Еще 216 тел остаются неопознанными, но проведена соответствующая процедура по отбору ДНК, и, я надеюсь, что благодаря сотрудничеству с родственниками мы большинство лиц установим, — сказал начальник главного управления Нацполиции.

Он отметил, что в области продолжают находить тела замученных мирных жителей.

— На сегодняшний день мы уже, к сожалению, имеем тела 1348 гражданских людей, погибших в результате агрессии РФ. К сожалению, это не единичные случаи, когда на позициях, где располагались войска РФ, мы находим могилы, в том числе братские могилы, где были массовые захоронения людей, и все они со следами пыток, — отметил Небытов.

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