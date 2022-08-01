В Беларуси в два раза увеличилось число секонд-хендов
- 1.08.2022, 9:55
Теперь их почти 1,5 тысячи.
Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова сообщила, что в Беларуси в два раза увеличилось число секонд-хендов.
Емельянова сказала, что число секонд-хендов в стране растет, так как они востребованы у населения.
- За последние годы количество секонд-хендов в Беларуси увеличилось в два раза. Теперь их почти 1,5 тысячи. Число секонд-хендов не росло бы, если бы они не были востребованы у населения, - отметила она.