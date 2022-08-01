У армии Путина возникли серьезные проблемы 2 Николай Белесков

1.08.2022, 10:03

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Больше войск на слабые коммуникации – это только ухудшение положения дел.

Даже если московиты действительно погнали в Херсон все, что у них есть в резервах/боеспособное, то это уже достижение от ударов М142 по коммуникациям, умноженное на информационный разгон о предстоящем наступлении Украины.

Тогда на Востоке Украины попытки московитов фронтально выжимать наши силы нечем будет подпитывать.

Хотя стратегически нам нужно одно успешное наступление с тем, чтобы либо московиты совершили "жест доброй воли", либо вообще в окружение попало хотя бы пару тысяч московитов. Второе вообще будет шикарно. Нормальный аргумент для всех на Западе, что Московию можно побеждать.

Ну и, ок, бросили московиты больше сил. Но проблему, когда их группировка на правом берегу Днепра на Херсонщине завязана на 4 линии коммуникаций через реку, которые под огневым контролем, и получила значительный уровень поражения, что созданы альтернативные уязвимые паромы/понтоны, это не снимает.

Больше войск на слабые коммуникации – это только ухудшение положения дел. Облегчить ситуацию могло бы завоевание огневого доминирования на Юге путем обнаружения/уничтожения соответствующих пусковых в нашем арсенале, но это легче сказать, чем сделать.

Потому увидим. Не исключал бы того, что московиты уйдут под давлением, потому что удерживать правый берег Днепра в Херсонской области становится все более проблематично.

Николай Белесков, Telegram

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