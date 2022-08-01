«Лес не умолкал ни на секунду» 1.08.2022, 10:14

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Как волонтеры трое суток искали пенсионера, пропавшего в Ляховичском районе.

79-летний местный житель поехал на велосипеде в лес собирать чернику и не вернулся. Спустя трое суток его нашли: промокшего, замерзшего, обезвоженного и изголодавшегося, зато живого и невредимого. О том, как проходили поиски, intex-press.by рассказала координатор поисково-спасательного отряда «Ангел» города Барановичи Мария Манчик (Скидан).

Пенсионер пропал 28 июля: рано утром уехал в лес на велосипеде из своего дома в деревне Новоселки Ляховичского района собирать чернику, а обратно не приехал.

В тот же день его начали искать. Только волонтеров на поиски прибыло около 40 человек: кроме барановичских «Ангелов» пенсионера искали добровольцы из ПСО «Витязь» (Лунинец), ПСО «Юго-Запад» (Брест), а также волонтеры из Дрогичина, Кобрина, Слонима, Березы, Ганцевичей. Плюс местные жители, работники лесхоза, военные и работники экстренных служб.

– Мы с четверга безвылазно работали. Лес там огромнейший, сложнейший, и заболоченные места есть, и завалы. Все эти трое суток лес не смолкал ни на секунду, но мужчина почему-то не отзывался, – рассказывает Мария Манчик (Скидан).

Пенсионера нашли 31 июля. Когда одна из поисковых групп набрела на него в лесу, он просто сидел под деревом, уставший и продрогший. Мужчина рассказал волонтерам, что, собирая ягоды, в какой-то момент просто не смог ориентироваться. Все трое суток он бродил по лесу, пытаясь выбраться и питаясь одной черникой, а потом выбился из сил.

– Мужчина промок, замерз, был голоден и обезвожен, но в целом сказал, что чувствует себя нормально. И хотя на всякий случай мы вызвали «скорую», от медицинской помощи он отказался, – рассказала Мария.

Из места, где нашли пенсионера, его пришлось эвакуировать на тракторе, так как местность глухая, дороги разбиты лесовозами и на обычной машине не проедешь. Но, несмотря на все трудности и препятствия, проделанной работой волонтеры остались довольны.

– Все, конечно, очень устали, вымокли, но были безгранично рады, что все закончилось хорошо. А я для себя в очередной раз сделала вывод, что люди – главный инструмент поисков. Не было бы людей, мужчину бы не нашли. Такая самоотверженность: едут в свой выходной, все бросают – не за зарплату, не за деньги – и так спасают людей. Не устаю этому поражаться, – резюмирует Мария.

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