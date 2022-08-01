Белорусская экономика теряет возможности и перспективы 1 1.08.2022, 10:14

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В стране наблюдается существенный отток инвестиций.

Беларусь становится все менее интересной для иностранных инвесторов. В прошлом году в нашу страну бизнесмены вложили 8,7 млрд долларов США. А по итогам первого квартала в этом году последние цифры, которые озвучивает официальная статистика, свидетельствуют, что в Беларусь инвестировали около 3,5 млрд долларов США. Но при этом наблюдается существенный отток инвестиций. В результате, как утверждают экономисты в разговоре с «Белсатом», наша страна все больше отстает от соседей.

Власти страны выражают озабоченность в связи с отсутствием инвестиций. Иностранные бизнесмены не желают вкладывать своих денег в Беларусь, а те инвесторы, которые раньше начали здесь работать, выводят свои средства. По итогам прошлого года в нашу страну инвестировали около 8,7 млрд долларов США. За первый квартал этого года в Беларусь поступило около 3,4 млрд инвестиций. Но официальная статистика также демонстрирует, что индекс физического объема инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия в этом году оказался на 17,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Стоит напомнить, что в прошлом году по сравнению с 2020 годом также был спад индекса на 7,1 %.

Говорить о том, что наша страна вообще останется без инвестиций, не приходится, считает Анастасия Лузгина, старшая научная работница центра экономических исследований BEROC. Дело в том, что есть разные варианты, которые будут рассматривать чиновники. Но стоит напомнить, что у нашей страны всегда были сложности с привлечением иностранных средств, особенно если говорить о прямых инвестициях, очень важных для развития экономики.

«В последнее время ситуация ухудшилась. Инвестиционный климат оказался еще менее привлекательным. Нашу страну сейчас рассматривают как соагрессора в войне России против Украины. Негативно влияют санкции. Весьма существенно повлияло на инвестиционную ситуацию решение руководства страны осуществлять выплаты по займам беларусскими рублями, а не в той валюте, которая прописана в контрактах. Поскольку прописанная валюта выплаты по контрактам – это существенное условие договора, то решение руководства страны – неисполнение договора.

Известно, что на это отреагировали международные финансовые структуры, которые понизили финансовый рейтинг Беларуси. Moody’s признала дефолт Беларуси по внешним займам. Все это в целом снижает перспективы нашей страны привлечь иностранные инвестиции», – говорит Анастасия Лузгина.

Эксперт продолжает, что в текущих условиях понятно, что западные рынки не будут в ближайшее время инвестировать в Беларусь. Но инвесторы из азиатских стран могут рассматривать нашу страну для развития здесь своего бизнеса. Конечно, им тоже не нравится, что власти в Минске в одностороннем порядке изменяют условия контракта. Поэтому если и будут готовы инвестировать, то из внимания на риски ресурсы будут дорогими, подытоживает Анастасия Лузгина.

Проверенным же каналом инвестиций в нашу страну, которым постоянно пользуется Беларусь, выступает Россия. Известно, что надеяться только на один источник не стоит, так как только на одно желание никто оттуда не будет сразу же выделять средств. Анастасия Лузгина подчеркивает: мы сейчас наблюдаем, что перед получением каких-то кредитов происходят длительные переговоры.

«Я думаю, что если сложится такая ситуация острой необходимости в деньгах, то Россия их выделит. Но кроме государственных кредитов важно, чтобы и другие ресурсы приходили в страну, в том числе и частные инвестиции», – говорит собеседник «Белсата».

Эксперт обращает также внимание, что сейчас ведутся переговоры с арабскими инвесторами в области строительства, возможны совместные проекты с Китаем. Но там проблема в том, что это связанные кредиты с довольно жесткими условиями, хотя и существует вероятность договора на других основаниях.

«Даже азиатские инвесторы не всегда готовы сотрудничать со страной, с которой связаны большие риски, есть пример невыполнения обязанностей, а к этому добавляются и санкции», – уточняет Анастасия Лузгина.

Все это создает в целом не очень благоприятную ситуацию с инвестиционным климатом в стране.

Ранее не особо обращали внимания на невыполнение планов о привлечении инвестиций, так как в любом случае находились иностранные инвесторы, создававшие предприятия. В результате, вместе с непосредственно деньгами, инвесторы привозили технологии, развивали производство.

Помимо больших денежных вливаний, инвестиции, особенно если это касается создания современного производства, предусматривают импорт высокотехнологичного оборудования. Мало того, это также создание дополнительных рабочих мест, говорит эксперт.

«В результате люди имеют работу, получают высокую зарплату, а это сказывается на других секторах экономики. Ведь люди начинают больше потреблять, приобретают более качественные продукты. И это в целом стимулирует экономическое развитие. В результате же недостаток инвесторов или невыполнение ими прежних планов приводит к обратной стороне. Страна теряет возможности, теряет перспективы. Начинает расти разрыв между Беларусью и соседними прогрессивными странами», – подводит итог Анастасия Лузгина.

Потерянные возможности для страны –это аспект, который невозможно определить в материальных единицах. Но это перспективы экономики, возможности для развития общества, реализация потенциала лиц. Именно эти ценные для человеческого общества аспекты власти Беларуси сейчас просто не берут в расчет.

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