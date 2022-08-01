«Главный строитель» Гродненской области ушел в отставку 4 1.08.2022, 10:30

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Фото: t.me/pul_4region

Речь идет о Владимире Дешко.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко ушел в отставку, в связи с достижением предельного возраста работы на госслужбе, сообщает zerkalo.io со ссылкой на провластные телеграм-каналы.

Владимир Дешко курировал в области «развитие» строительного комплекса, связи, транспорта и коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и др.

После выхода в отставку с госслужбы Дешко останется в строительной отрасли, и продолжит участвовать в реализации «наиболее значимых строительных объектов Гродненского региона». В какой должности — не сообщается.

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