«Главный строитель» Гродненской области ушел в отставку

«Главный строитель» Гродненской области ушел в отставку4
- 1.08.2022, 10:30
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Речь идет о Владимире Дешко.
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко ушел в отставку, в связи с достижением предельного возраста работы на госслужбе, сообщает zerkalo.io со ссылкой на провластные телеграм-каналы.
Владимир Дешко курировал в области «развитие» строительного комплекса, связи, транспорта и коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и др.
После выхода в отставку с госслужбы Дешко останется в строительной отрасли, и продолжит участвовать в реализации «наиболее значимых строительных объектов Гродненского региона». В какой должности — не сообщается.