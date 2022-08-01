На БТ не расскажут: сколько зарабатывают поляки и литовцы 11 1.08.2022, 10:42

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Смотрим средние зарплаты в разных профессиях.

Сколько зарабатывают поляки и литовцы разных профессий? Сайт Charter97.org решил посмотреть, сколько получают работники в странах-соседках Беларуси.

Мы изучили данные Центрального статистического управления Польши и получили следующую информацию о средних польских зарплатах. Средняя зарплата в 2022 году в Польше после вычета налогов составила 4700 злотых — 992 евро. Стоит отметить, что зарплаты в Варшаве и регионах, где стоимость жизни ниже, чем в столице, отличаются.

Разнятся и цены в белорусских и польских магазинах. В Польше, как оказалось, дешевле.

Информацию о средних зарплатах по секторам экономики в Литве мы взяли из официальных данных Департамента статистики страны.

Каждый раз, Белстат публикует информацию о средней зарплате, белорусы возмущаются и не понимают, откуда берутся эти цифры. Поэтому вы можете написать в комментариях, в какой сфере работаете и сколько получаете.

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