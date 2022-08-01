Контрнаступление ВСУ: как будут выгонять российских оккупантов 4 1.08.2022, 10:43

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Украинские бойцы готовятся высаживать в воздух мосты и перерезать коммуникации врага.

Россия имеет преимущество в вооружении, в частности в артиллерии. ВСУ необходимо будет эффективно использовать свои ресурсы во время контрнаступления, чтобы нивелировали это.

Об этом в интервью для "РБК-Украина" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Он отметил, что Украина не сможет использовать тактику россиян из-за их преимущества в количестве вооружений и живой силы.

"Если нам даже удастся мобилизовать большое количество людей, создать кратное превосходство для наступления, хотя бы три к одному, то мы точно не сможем создать такое преимущество в вооружении, в частности в артиллерии. Все артсистемы, от РСЗО до самоходной и прицепной артиллерии, у них все еще большой запас боеприпасов", - объяснил Рахманин.

В то же время ВСУ будут эффективно использовать свои ресурсы: будут высаживать в воздух мосты, перерезать коммуникации оккупантов и брать врага в кольцо для его дальнейшего уничтожения.

"У нас меньше артиллерии чем у россиян, но по оценкам многих даже российских экспертов, наша артиллерия работает лучше и точнее. Наши РСЗО, Хаймарсы и MLRS, то есть М142 и М270, мы их достаточно быстро освоили и эффективно используем, хотя они в том количестве, которое пока не позволяет создать паритет с россиянами", - подчеркнул нардеп.

Рахманин отметил, что ВСУ будут выжимать россиян не с помощью проламывания, а путем маневров, охватов, заставлять их или отходить, или сдаваться.

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