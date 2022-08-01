Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 3 1.08.2022, 10:47

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Экспорт зерновых должен был начаться сегодня около 9 утра.

Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта. Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что экспорт стартовал в 09:15.

"Сегодня в 09:15 впервые с 24 февраля ожидаем выход судна из Одесского порта, которое загружено украинским продовольствием. Речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы", - отмечал украинский министр.

Чиновник добавил, что наше государство является четвертым крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность ее выведения морским путем - "колоссальный вес для обеспечения глобальной продовольственной безопасности".

"Разблокирование портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году", - отметил он.

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