Сербия как ошибка Путина 2 Сергей Марченко

1.08.2022, 11:01

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Там, где можно получить по морде, «русский мир» моментально совершает «жесты доброй воли».

На войну Сербии с ЕС у России почти нет свободных ресурсов. Очередное безрезультатное распыление сил.

Это как напасть на Украину по всему фронту, а затем убегать из-под Киева. Война с мусульманами Косово обострит отношения России с Турцией. Турецкое общество очень чувствительно к нападению на косовских мусульман и правительство Эрдогана будет жестко реагировать.

Третья мировая ничего не меняет для нас. Мы как воевали с Россией, так и продолжим. Но она все меняет для России. Она будет воевать не только с нами, но и с НАТО.

Так что вперед! Больше треша, больше огня! Разжигайте этот пожар и сдохните в нем.

Отличительная черта "русского мира" – они ссыкуны. Там, где можно получить по морде, "русский мер" моментально совершает "жесты доброй воли". Война на Балканах отменяется.

Сергей Марченко, "Фейсбук"

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