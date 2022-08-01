Бредовые фантазии лукашенковского режима 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

1.08.2022, 11:03

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В своем телевизоре белорусские власти уже и НАТО почти победили.

Раз уж Сербия была инициатором Первой, то кому как не ей затевать и Третью. Но страшилка получилась недолговечной, так что многие не успели даже толком испугаться.

Просто любят некоторые кремлевские люди пугать мир историческими аналогиями. А сейчас есть прямой резон пугать хоть чем-нибудь, чтобы отвлечь внимание от альтернативных успехов специальной операции. И, конечно, этим кремлевским людям приятнее, чтобы HIMERS целились в сербскую армию, а не в российские военные склады.

Но инстинкт самосохранения у сербских властей оказался пока сильнее чем братские чувства. И убедительнее чем дешевый газ. А потому, что историческими аналогиями не повоюешь. И сами сербские власти в эти аналогии, видимо, не очень верят. А в способность миссии НАТО вмешаться, если региональная «стабильность окажется под угрозой» наоборот верят.

Все-таки историческая аналогия с Первой мировой не очень уместна. Потому что при все географическом сходстве сейчас есть одно маленькое, но существенное отличие. Когда сто лет назад случилось убийство австрийского эрцгерцога у Сербии был внушительный пул защитников. А сейчас защитник один, да и у того, из незадействованных средств защиты остались только вербальные интервенции. Запасов вербальных интервенций, самого беспощадного свойства, у России с избытком, но их эффективность сильно упала из-за вызывающей альтернативности успехов второй армии мира в Украине.

Так что, если, где и надо бояться за мировую стабильность, то в противоположном географическом регионе. Потому что у Китая и НАТО, конечно, есть силы и средства чтобы из-за Тайваня качнуть стабильность в мировом масштабе. Но там большая политика, до которой ни белорусские, ни российские власти не доросли.

Тем более, что белорусские власти были слишком заняты, чтобы отвлекать себя всякими международными глупостями. Потому что урожай опять вступил на тропу войну. И, что характерно, как всегда вероломно, без формального уведомления. По крайней мере, если судить по чрезвычайности принимаемых мер и масштабу задействованных ресурсов. Даже белоруссская армия немножечко отвлеклась от побед над условным противником и частично отправилась на битву с урожаем.

Но, я почти уверен, что урожай белорусские власти победят. Ну а куда он денется? Урожаю не привыкать. В крайнем случае телевизор объявит о полной и безоговорочной капитуляции противника. В своем телевизоре белорусские власти уже и НАТО почти победили. Не что какой-то там урожай, у которого даже своего телевизора нет.

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