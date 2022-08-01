Белорусам стали рассылать новое извещение на уплату сборов 3 1.08.2022, 11:14

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Что в него входит?

Налоговая начала рассылать извещения об оплате имущественных сборов, в которую будут включены земельный, транспортный налоги и на недвижимость. Раньше извещения по каждому из этих налогов приходили отдельно, теперь регулятор решил их объединить, пишет zerkalo.io.

— В текущем году мы оплачиваем доплату транспортного налога за 2021 год, поскольку тогда оплачивали только авансовый платеж, и делаем авансовый платеж по земельному налогу и налогу на недвижимость, — заявил начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский.

Оплатить включенные в извещение налоги нужно будет до 15 ноября. По словам представителям МНС, до этого срока можно оплачивать выставленную сумму частями.

В МНС посчитали, что налоги будут платить около 1,5 млн человек, которым принадлежат больше 2,2 млн квартир. Всего, по словам Ковалевского, налоговики намерены разослать более 3 млн бумажных извещений, еще порядка 300 тысяч загрузить в личные кабинета налогоплательщиков.

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