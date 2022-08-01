Что и почем продают сегодня на авторынке в минской Малиновке? 1.08.2022, 11:30

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Цены шокируют.

Продажи машин — новых и подержанных — лучше аналитиков демонстрируют, чем живут рядовые и не очень граждане. Несмотря на воскресный день, покупателей на авторынке в Малиновке было немного, пишет «Онлайнер».

У входа мужчина в полосатой майке предлагал срочный выкуп; продавцы на клиентов не реагировали, неспешно занимаясь своими делами: один протирал крыло машины, другой потягивал утренний кофе, третий разговаривал по телефону. Расслабленный вид словно намекал: на каждый автомобиль найдется покупатель, возможно уже сегодня.

Торговцы внимательно оценивали собеседника, были немногословны и просили не делать фотографий. Впрочем, ничего нового. А новостей на рынке бэушки в последнее время немало: от дефицита в салонах дилеров до частых визитов россиян, от обещаний отменить счет-справки до страхов перед грядущим подорожанием. Чем сегодня живет главная асфальтированная площадка столицы по продаже б/у авто? И — главное — как собирается выживать завтра?

«Частников здесь нет»

Авторынок в Малиновке поделен между юрлицами, которые называют себя автохаусами, автокомисами, а кто и автосалоном. Вместо привычных коробок шоурумов по углам жмутся неказистые будки с вывесками. Завсегдатаев это не смущает, ведь главное на авторынке — машина.

— 15 рублей в неделю — и можно продавать, — озвучивает стоимость аренды мужчина, крутя в руках ключ с номером. Комиссией «автосалоны» не ограничиваются. В перечне услуг — выкуп битых и технически неисправных машин, срочный выкуп, автокредитование и автолизинг, пригон под заказ из Европы и Америки.

— Если подороже, ищите на центральной площадке, — дает направление еще один мужчина. — Тут самый ходовой товар — от 3 до 5 лет. Справа от здания АвтоМОЛЛа «Кольцо» — закуток, где торгуют выходцы из Афганистана, которые занялись автобизнесом. К ним идут за «бюджетниками» старше 10 лет и ценой до 10 тыс. долларов. А частников здесь нет, продают только юрлица.

«Возьмем и юани»

— Неделя максимум, — коротко бросает продавец на вопрос, сколько будет продаваться белый BMW Х1 2018 г. в. стоимостью под 32 тыс. долларов. — Лучше сразу с деньгами приходить. Вчера эта площадка была заставлена машинами, а сегодня видите — ничего нет.

Участок перед нами действительно пустует. Вокруг — с тысячу машин всех оттенков серого, цены огорчают. Ну или вселяют уверенность — в зависимости от толщины кошелька.

Самое дорогое предложение, которое удалось найти, — Audi Q8 S-Line 2019 г. в. Полный привод, «автомат», оригинальный пробег, из Германии, «в идеальном состоянии». Цена — 96 450 у. е.

Чуть дешевле — BMW X5 G05 2019 г. в., который готовы отдать за 86 750 у. е.

У BMW X2 2020 г. в. за 34 500 у. е. — «идеальное состояние, максимальная комплектация». По словам продавца, машина «нулевая, свежепригнанная из Франции, использовалась для тест-драйвов у дилера, пробег — 13 тыс. км».

Цены в у. е. и белорусских рублях, расчет — по курсу Нацбанка на день оплаты. Хотя куда честнее было бы указывать российские рубли. Со слов продавцов, основные сделки здесь совершают граждане соседней страны: около 80% покупателей — из России. Лучшее время для приезжих — будни, поэтому в среду людей на рынке куда больше, чем по воскресеньям.

Некоторые приглашают автоподборщиков. На рынке вспоминают, как группа россиян заплатила спецу по подбору, которого привезла с собой, 100 тыс. российских рублей, или 1,5 тыс. долларов в эквиваленте.

— Ответственности никакой, а такие космические деньги, — с недоумением комментируют неоправданное вложение денег продавцы. — У нас осмотр машины стоит 60 белорусских рублей, эксперт на день — до 240, под ключ — 450. Большинство сделок совершают с перекупами — простые россияне не любят напрягаться и перегонять автомобиль самостоятельно. Но бывает, что приезжают семьей на одной машине, а уезжают на трех.

Говоря о валюте, которой здесь рады, группа мужчин (по виду — сотрудники «автосалона») единодушна:

— Лучше везти доллары, а не российские рубли, курс валют в Беларуси выше. В России 62 к 1, у нас — 70 к 1. Вот и считайте. На машине стоимостью в 20 тыс. долларов можно потерять около 1,5 тыс. долларов, если обменивать деньги в Беларуси, а не в России, или расплачиваться не той валютой. Возьмем и юани, но пересчитаем по курсу на день продажи.

Все говорят о сегодняшнем дне. Что будет завтра, не берется прогнозировать никто. Оптимистичны в одном:

— Вы покупайте, мы новые привезем. Нашими услугами пользуются даже автосалоны, которые недавно продавали новые машины.

Многодетные семьи как стимул автопродаж

Еще один белорусский секрет, благодаря которому техника из Европы и Америки так привлекательна, — указ №140. Документ на 50% снижает таможенные пошлины и налоги, подлежащие выплате при ввозе в страну автотранспорта, для инвалидов I и II групп, а также родителей многодетных семей. Условие — машина ввозится для личного пользования, но кто проверяет нюансы?

— Вся техника, что ввозится в страну, растаможивается на инвалидов и многодетных, — делится секретом завсегдатай авторынка. — И мать, и отец раз в год могут ввезти по машине. А если вдруг продали и решили пригнать новую — их ли вина, что не подошла? Поэтому вам лучше не делать снимки. А то вдруг это именно та машина, которая не устроила многодетных?

Справедливости ради стоит отметить: «автосалоны» из будок активно публикуют фото машин на своих сайтах и в соцсетях, некоторые — с покупателями. Часть автомобилей на рынке — с европейскими номерами, однако обращать на них внимание не стоит: все поставлены на учет в Беларуси, у каждой транзитный номер, который повесят сразу после сделки купли-продажи.

Мнение: «Большинство автоцентров полностью переключится на бэушку»

Прокомментировать актуальную ситуацию касательно продажи машин с пробегом журналисты попросили эксперта в автобизнесе, гендиректора ООО «Активлизинг» Сергея Михневича:

— Сегодня привлекательность подержанных машин как никогда актуальна в России и Беларуси — странах, которые из-за санкций узнали, что такое дефицит новых автомобилей. Если бы не проблемы с переводом денег за границу, объем ввоза бэушки вырос бы уже сейчас.

Малиновка — видимая часть авторынка по продаже машин с пробегом, сегодня эта сфера ушла в интернет. Спрос растет, но свежих автомобилей из Европы, которые обычно формируют рынок подержанных ТС в России и Беларуси, сегодня меньше, чем до пандемии, — автозаводы еще не заработали в полную силу, поэтому срок эксплуатации техники европейцами увеличивается.

— В России из новых машин, производимых локально, сегодня продаются в основном Geely, Haval и Lada, автомобилей с пробегом не хватает, а взять их неоткуда: многие страны опасаются вторичных санкций и ограничивают контакты с россиянами. Подержанная техника вряд ли пойдет в РФ из Кореи, Японии или Западной Европы, может сорваться параллельный ввоз, который пробуют наладить через Грузию и Казахстан.

Белорусский канал поставки автомобилей с пробегом в нашу страну и в Россию — самый простой и дешевый, он пока работает и стремится к увеличению мощности. Ожидаемый рост спроса поднимет цены, поэтому на вопрос, стоит ли покупать машину сегодня, отвечу утвердительно — завтра ее может не быть ни по какой цене.

— Считаю, авторынки в Малиновке и Ждановичах — атавизм, подобные площадки давно ушли из стран Европы. Не исключено, что на их деятельность повлияет недавно опубликованный указ, который меняет правила продажи подержанных автомобилей (начнет действовать через полгода). Документ запрещает сделки купли-продажи с помощью счета-справки и расчет между юрлицами, ИП и физлицами за наличные. Перекупов могут заместить автоцентры и автосалоны. Вероятно, возможность продавать новые машины исчезнет, они переключатся на авто с пробегом. Сегодня подержанных ТС через шоурумы продается больше, чем новых — ввоз техники от европейского производителя осуществляют дилеры BMW, Volkswagen и Audi, а это не больше полутора сотен машин в месяц. Если не удастся наладить поставки новых автомобилей хоть из каких-то стран, большинство автоцентров может полностью переключиться на бэушку.

Существует и альтернативное мнение, которое высказал специалист по автоподбору: «Чтобы обойти запреты, перекупы могут оформлять договоры без указания фамилии покупателя — ФИО нового владельца впишут потом, когда его найдут. Они в любом случае будут искать лазейки либо серый бизнес вынужденно обелится (но не до конца). Вариантов и здесь немало. Перекуп может открыть ИП, „вешать“ автомобили на себя, но по бумагам продавать их с занижением стоимости, чтобы платить меньше налога (он насчитывается с разницы). То есть указанную в договоре сумму будут переводить безналичным платежом, а остальное — налом. Ни выкуп, ни комиссионка не вымрут — слишком велик спрос на бэушку в условиях дефицита новых машин на нашем и российском рынках».

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