Танцы с военными бубнам 2 Андрей Никулин

1.08.2022, 11:35

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Андрей Никулин

За балканским театром нам придется наблюдать еще очень долго.

Танцы с военными бубнами на границе между Косово и Сербией происходят регулярно, последнее подобное обострение, причем по той же причине права выдачи автомобильных номеров и документов сербскому меньшинству в Косово состоялось буквально год назад. Тогда, как и сейчас, стороны с бешеным выражением лиц, но очень аккуратно маршировали друг напротив друга и ждали, когда сбегутся европейские и американские эмиссары, чтобы растащить их и заткнуть рты вкусными денежными конфетками.

Прошел год, в ситуации экономической рецессии для политиков сложно набрать очки и приходится снова устраивать ралли вокруг флагов, собирая дешевый пиар на псевдопатриотической риторике.

Конечно, всегда есть риск, что буйная пантомима случайно перерастет в военные столкновения, но он минимален. С высокой степенью вероятности через какое-то время страсти улягутся, спорщиков соберут в аудиториях Брюсселя и на какое-то время ситуация успокоится. До следующего приступа, благо косовскую квадратуру круга все равно не решить.

Идеальным вариантом было бы совершить обмен и сербские районы Косово передать Белграду, а несколько албанских поселков, расположенных в Сербии, отдать Приштине, после чего страны смогли бы наконец мирно и спокойно разойтись. Но против перекройки границ выступает Европа, а Москва всеми силами торпедирует признание албанского государства со стороны Сербии.

Так что за балканским театром нам придется наблюдать еще очень долго.

Андрей Никулин, "Фейсбук"

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