Названы самые полезные продукты августа 1.08.2022, 11:40

Они обеспечат организм витаминами и микроэлементами.

В августе созревает много фруктов и овощей, которые обеспечивают организм человека витаминами и микроэлементами. Какие сезонные продукты самые вкусные и полезные? Об этом пишет telegraf.com.ua.

Мед

Этот уникальный продукт – один из лучших антисептиков благодаря фитонцидам, входящим в его состав. Он способствует быстрой регенерации тканей, поэтому так необходим для поддержания молодости и красоты. Кроме того, в меде есть биогенные стимуляторы, повышающие тонус организма: витамины В2, В6, пантотеновая и фолиевая кислоты.

Яблоки

В августе появляются самые ранние, мягкие и сладкие яблоки вроде белого налива, которые содержат много витаминов С, А и В. Яблоки способствуют очищению крови, помогают работе лимфатической системы и успокаивают нервы. Кроме того, этот чудо-фрукт позитивно влияет на зрение, состояние кожи, волос и ногтей.

Баклажаны

Баклажаны богаты калием, который позитивно влияет на работу сердца и улучшает водно-солевой обмен. Эти овощи также содержат ценные витамины С, В, В2, РР, каротин, и не менее полезные минералы: железо, фосфор, магний, кальций, натрий. Баклажаны рекомендуют есть людям, которые имеют определенные проблемы с ЖКТ и заболевания сердца и сосудов.

Арбуз

Эта ягода на 80% состоит из воды, поэтому является хорошим вариантом для утоления жажды. В мякоти арбуза находятся полезные пищевые волокна, которые снижают уровень плохого холестерина в крови. Арбуз богат антиоксидантами, такими как: каротин, тиамин, аскорбиновая кислота, ниацин и рибофлавин. Эти вещества противостоят развитию рака, а каротин, например, улучшает зрение.

Дыня

Дыня богата легким для усвоения сахаром (16-18% и более), белками и крахмалом. Всего 150 г дыни содержат дневную норму фолиевой кислоты. В ней много кремния, витамина С, каротина, а также органических кислот, минеральных солей калия, натрия и железа, за счет чего этот сезонный продукт нормализует состав крови и успокаивает нервную систему.

Кукуруза

Кукуруза содержит много витаминов: группы В, С, РР, а также минералы фосфор, калий, фтор, медь, йод, молибден. Кукуруза помогает улучшить обменные процессы в организме, делает человека более бодрым и активным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».