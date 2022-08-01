У Лукашенко начались проблемы с кадрами

У Лукашенко начались проблемы с кадрами2
- 1.08.2022, 11:45
- 3,420
Для назначения замглавы своей администрации диктатору пришлось отозвать посла из Лондона.
Лукашенко официально назначил Дмитрия Крутого послом Беларуси в России. Ранее сообщалось, что его кандидатура была согласована с Владимиром Путиным.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Крутой также будет полномочным представителем при Экономическом совете СНГ, специальным представителем по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках СГ, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.
Дмитрия Крутого на посту заместителя главы администрации Лукашенко сменит Максим Ермолович. Ранее он занимал пост министра финансов, а позднее был послом Беларуси в Великобритании.
Однако недавно МИД объявил о понижении уровня дипломатического представительства до поверенного. В результате Максим Ермолович возвращается в Минск.