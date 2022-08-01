У Лукашенко начались проблемы с кадрами 2 1.08.2022, 11:45

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ФОТо: GETTY IMAGES

Для назначения замглавы своей администрации диктатору пришлось отозвать посла из Лондона.

Лукашенко официально назначил Дмитрия Крутого послом Беларуси в России. Ранее сообщалось, что его кандидатура была согласована с Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Крутой также будет полномочным представителем при Экономическом совете СНГ, специальным представителем по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках СГ, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Дмитрия Крутого на посту заместителя главы администрации Лукашенко сменит Максим Ермолович. Ранее он занимал пост министра финансов, а позднее был послом Беларуси в Великобритании.

Однако недавно МИД объявил о понижении уровня дипломатического представительства до поверенного. В результате Максим Ермолович возвращается в Минск.

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