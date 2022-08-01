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ВСУ уничтожили на Каховской ГЭС российскую станцию РЭБ

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  • 1.08.2022, 11:50
  • 2,352
ВСУ уничтожили на Каховской ГЭС российскую станцию РЭБ

Уничтоженную станцию показали сами россияне.

Украинские военные уничтожили на захваченной российскими войсками Каховской ГЭС станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное одним из кремлевских пропагандистов, пишет «Новое время».

Во время проезда по плотине в объектив его камеры случайно попала сгоревшая техника, которая была идентифицирована как Репеллент-1, предназначенный, в частности, для обнаружения работы беспилотников на расстоянии до 35 км.

В то же время, когда именно была ликвидирована данная станция РЭБ, не известно.

После уничтожения в Херсоне Антоновского моста плотина Каховской ГЭС стала для российских оккупантов практически единственной возможностью переправлять свои силы через Днепр в этом регионе.

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