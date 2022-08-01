Белорусам станет легче устроиться на работу в Литве 1.08.2022, 11:53

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В балтийской стране с августа упрощаются правила трудоустройства иностранцев.

Как сообщает Delfi, лицам, ищущим убежища, и нелегально прибывшим иностранцам разрешается трудоустроиться или заниматься самостоятельной деятельностью по прошествии 12 месяцев после их регистрации в Литовской миграционной информационной системе. Он должны будут получить разрешение в службе занятости.

Иностранные граждане, получившие высшее образование в Литве, теперь могут подать документы на получение ВНЖ в течение 10 лет после окончания вуза, а не двух, как было ранее.

Иностранцам, получившим временную защиту в Литве, не нужно будет получать разрешение на работу от службы занятости. Также его не нужно получать гражданам Украины, уехавшим после нападения Украины. Эта льгота будет применяться, если иностранец подает заявление на получение вида на жительство на основании работы.

Рабочие визы нужно получать, как и раньше, только в дипломатических представительствах Литвы за границей, вид на жительство на основании работы можно получать в Литве.

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