Сумерки Кремля 2 Олеся Яхно

1.08.2022, 12:00

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Олеся Яхно

Россия показала свою подлость.

"Азовсталь" изрезал карму россиянам на 100 лет наперед еще тогда. В Мариуполе. Когда была блокада. Но, видимо, России этого показалось мало.

Они давно утратили какие-либо критерии, различия между миром по истине и миром по само/мнению (а, может, и не видели их изначально). И пошли дальше во "вметалливании" в преступления. Эта магма потом зальет огнем их самих. Ее уже не остановить.

Ну и показали свой изначальный замысел – хотели "азовцев" убить еще тогда, в Мариуполе, но не смогли, не получилось. Хотя всячески пытались – как вы помните, тогда со стороны России в качестве варианта действий публично звучало даже возможное использование химического оружия.

И вот решили сейчас таким образом, подло, по принципу "а вы еще докажите, что это мы". Все, как всегда – "за спинами". "Вторая армия" она такая.

Я очень сдержанно высказываюсь, потому что аккаунт и так под ограничениями (самое большое количество – как раз за посты о Мариуполе).

Происходящее – это сумерки. Которые Россия, судя по всему, вообще хочет превратить в конец времен. Они давно дошли до формулировки Теннесси Уильямса, что "ад – это мы сами". Они давно его носят с собой.

Олеся Яхно, "Фейсбук"

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