У телефонных мошенников появилась новая схема обмана 2 1.08.2022, 12:02

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Будьте бдительны.

Сценарии у телефонных мошенников меняются. Еще недавно было «модно» звонить и сообщать о необходимости спасти родственника, который якобы попал в ДТП, пишет «Онлайнер».

До этого мошенники под видом правоохранительных органов звонили и предлагали оформить кредит, чтобы поймать злоумышленника. Еще раньше по телефону представлялись службой безопасности банка, просили назвать СМС-пароль, чтобы предотвратить выдачу онлайн-кредита непонятным людям. А вот жителю Барановичей сделали совсем другое предложение — и он клюнул.

Мужчина рассказал, что ему позвонил сотрудник банка, чтобы провести профилактическую беседу о способах хищения денег с карт-счетов граждан. После этого банковский работник предложил жителю Бобруйска застраховать его деньги, чтобы не стать жертвой обмана. Для этого нужно было сообщить коды-подтверждения из СМС-сообщений. Банковский работник оказался ненастоящим — после того как мужчина сообщил ему секретный код, со счета списалось около 47 тыс. рублей.

В Следственном комитете установили, что жителю Барановичей звонили с российского номера. Возбуждено уголовное дело.

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