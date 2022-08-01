«Воды нету, плиты нету, отопление печное» 1.08.2022, 12:12

Гомельские выпускники рассказали о жилищных условиях после распределения.

В Беларуси выпускники вузов, колледжей и техникумов вынуждены отрабатывать обязательное распределение — если отучились на «бюджете». Ценой бесплатной учебы для медиков, учителей и других молодых специалистов часто становится отработка в деревнях, при этом жить там приходится в условиях без элементарных удобств.

О таком случае рассказала «Флагштоку» гомельчанка и показала фото жилья, которое выделили выпускнице.

«Я молодой специалист, приехала по распределению вместе со своим мужем. Нас подселили в дом к парням — говорят, живите впятером. Воды нету, туалета нету даже на улице, плиты нету, отопление печное. Меня распределили в Лоев, но ЦРБ перенаправила фельдшером в ФАП деревни Ручаевка — это 22 км от города. Вот так встречают сейчас молодых специалистов. Двор зарастает травой — здесь должен быть туалет, но его нет», — говорит выпускница из Гомеля.

В Лоевской ЦРБ журналистам отказали в комментарии ситуации с жильем для молодых супругов. Молчит и газета райисполкома — местные пропагандисты даже после резонанса в соцсетях пока так и не опубликовали официальную позицию чиновников.

Отметим, что Ручаевка — это не глухая деревня, а населенный пункт между Лоевом и Брагином, имеющий статус «агрогородка».

Тем временем в том же паблике появилась еще одна история от гомельчанки:

«Расскажу, как меня встретили в Могилевской области. Я училась в колледже искусств в Гомеле, закончила учебу, меня отправили по распределению в Костюковичи. Приехала на отработку, мне предложили общежитие, сказали: "Тут надо ремонт сделать, и можно жить" (за свой счет конечно же). У меня средств на ремонт нет. Сказала, что жить в таких условиях я не смогу, попросила еще раз дать открепление, но мне снова отказали. Пришлось брать неделю за свой счет. Нашла съемную квартиру (80$). А дальше уже были другие проблемы помимо жилья. Например: я работаю не по специальности (ниже разряд чем то, на что я училась). Так работаю уже год, а в этом году приезжает молодая специалистка, и меня просят, чтобы я взяла ее жить к себе».

Гомельчанка отметила, что после учебы она нашла работу в Гомеле, приезжала заранее по месту распределения и просила дать открепление, но ей в этом отказали. Девушка также опубликовала фото — в каких бытовых условиях проходит «культурная жизнь» в городе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».