На рынок выходит двухместный летающий автомобиль 6 1.08.2022, 12:20

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Switchblade от Samson Sky разрабатывался 14 лет.

Летающий автомобиль, разработанный в Орегоне, может стать мечтой каждого пассажира: он будет летать по пробкам на работу, приземляться, а затем проезжать пару километров до парковки, — сообщает Robb Report (перевод — lenta.ua).

Инновационная машина предлагает все удобства роскошного авто, включая гибридную систему электропривода для плавного путешествия по воздуху. Когда он приземляется, его крылья складываются в борта автомобиля. Switchblade, рассчитанный на двух человек, может достигать высоты пяти километров с крейсерской скоростью 250 километров в час.

Страхование для летающих автомобилей еще не практикуется, поэтому владельцам, скорее всего, придется приобрести страховку как для автомобиля, так и для самолета.

Готовятся к полетам и другие подобные транспортные средства. AirCar от Klein Vision был сертифицирован в Словакии. Другой конкурент — Aeromobil — работает над спортивной моделью AM4. В Нидерландах Pal-V Liberty также проходит процесс сертификации.

В момент появления на рынке розничная цена Switchblade составит 170 000 долларов. На данный момент более 1600 человек находятся в очереди на приобретение летающего авто.

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