На рынок выходит двухместный летающий автомобиль

На рынок выходит двухместный летающий автомобиль6
- 1.08.2022, 12:20
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Switchblade от Samson Sky разрабатывался 14 лет.
Летающий автомобиль, разработанный в Орегоне, может стать мечтой каждого пассажира: он будет летать по пробкам на работу, приземляться, а затем проезжать пару километров до парковки, — сообщает Robb Report (перевод — lenta.ua).
Инновационная машина предлагает все удобства роскошного авто, включая гибридную систему электропривода для плавного путешествия по воздуху. Когда он приземляется, его крылья складываются в борта автомобиля. Switchblade, рассчитанный на двух человек, может достигать высоты пяти километров с крейсерской скоростью 250 километров в час.
Страхование для летающих автомобилей еще не практикуется, поэтому владельцам, скорее всего, придется приобрести страховку как для автомобиля, так и для самолета.
Готовятся к полетам и другие подобные транспортные средства. AirCar от Klein Vision был сертифицирован в Словакии. Другой конкурент — Aeromobil — работает над спортивной моделью AM4. В Нидерландах Pal-V Liberty также проходит процесс сертификации.
В момент появления на рынке розничная цена Switchblade составит 170 000 долларов. На данный момент более 1600 человек находятся в очереди на приобретение летающего авто.