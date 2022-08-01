Наталья Радина: Лукашенко психически болен 5 1.08.2022, 12:21

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Наталья Радина

Это сегодня видят абсолютно все.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью программе Studio Х97 рассказала, как относиться к разговорам о плохом состоянии здоровья Лукашенко и Путина:

— То, что Лукашенко психически болен — это факт. Это сегодня видят абсолютно все. Что касается Путина, то мне кажется, что это уловка. Что на самом деле он вполне здоров…

— … к сожалению для всех нас.

— К сожалению для всех нас. И специально вбрасываются эти слухи о том, что он якобы скоро умрет, чтобы не предпринимались какие-либо серьезные действия по уничтожению его режима. Но к сожалению, без этого не обойтись.

— Но ведь кончина Путина, по большому счету, не решает наших проблем. Не будет Путин — будет кто-то другой на его месте.

— Безусловно. Надо говорить о полном демонтаже фашистского режима в России. Эксперты любят рассуждать каким будет поражение России. Не вызывает сомнения, что поражение будет. Но каким оно будет? Поражением, каким оно было в русско-японской войне 1905 года, либо это будет поражение фашистской Германии в 1945-м? Я уверена, что поражением фашистской России должно быть таким, как было поражение Гитлера в 1945-м.

— В прошлом месяце очень интересный соцопрос провели в 10 странах Европейского союза и в Великобритании. Спрашивали европейцев, как они относятся к войне, как видят будущее и так далее. И оказалось, что, грубо говоря, можно поделить всех на два лагеря: это лагерь мира, как его назвали и лагерь справедливости. Сторонники плохого мира (и больше всего таких людей живет в Италии, в Германии) считают, что какой угодно мир, пусть у Украины земли, пусть Донбасс заберут, Херсон, Одессу, лишь бы уже у нас цены на газ и на электроэнергию не росли. Сторонники справедливости (и тут Польша впереди планеты всей) считают, что Украина должна отвоевать свои территории. Россия должна заплатить за то, что она сделала. Но такие, к сожалению, в меньшинстве в других странах Европейского союза. Ты, я так понимаю, конечно же, в лагере справедливости.

— Безусловно. Украина должна вернуть себе все территории, включая Донбасс, включая Крым. Это не вызывает никаких сомнений. И никакого худого мира с Россией быть не может. Совершенно очевидно, что если мы не уничтожим этот фашистский режим, если мы не освободим Беларусь от диктатуры и российской оккупации — ни о каком развитии региона речи быть не может. Потому что Россия и Беларусь сегодня угрожают всей Европе, всему региону.

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