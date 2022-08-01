Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» переименован 3 1.08.2022, 12:42

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Изменилась и цветовая гамма клуба.

С 1 августа баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» сменил название, говорится на официальном сайте команды. Теперь клуб будут именовать «Минск». Основная цветовая гамма формы ныне представлена глубоким синим и ментоловым. Сохранен близкий и знакомый аудитории темно-синий цвет.

В сообщении на клубном сайте есть небольшое пояснение:

«Серьезные задачи и масштабные цели подтолкнули нас к повышению узнаваемости клуба и созданию актуального и презентабельного бренда. Обновленное название, логотип и выбранный визуальный стиль позволят с новой силой развивать спортивную деятельность, привлекать новую аудиторию. Для партнеров клуба это возможность реализовывать новые маркетинговые стратегии. При этом наша миссия остается неизменной — развивать и популяризировать баскетбол».

Также приятным бонусом для фанатов «Минска» останется любимый многими маскот Цмок. Он останется с клубом и будет радовать и заряжать позитивной энергией в предстоящем игровом сезоне.

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