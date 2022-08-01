СБУ перехватила секретные документы РФ 4 1.08.2022, 12:46

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Теперь Киеву известны планы оккупационной администрации в Херсонской области.

Украинские спецслужбы перехватили российские документы, регламентирующие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Херсона – сообщает пресс-служба СБУ.

«За счет этого псевдоголосования рашисты надеются легитимизировать вхождение части южной Украины в состав России. Они уже разработали концепцию подготовки к фейковому референдуму и определили основные направления работы с привязками к датам. При этом финальная дата самого голосования пока не установлена», – отмечают в спецслужбе.

По информации правоохранителей, основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации «Волонтеры и Россию».

Под кураторством спецслужб РФ ее участники должны рассредоточиться в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создания постановочных сюжетов для РосТВ. Для этого «активисты» планируют организовать более 140 одновременных пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре. Освещать агитационные собрания должны подконтрольные кремлю медиа-ресурсы и блогеры, массово перебрасываемые в регион», - добавляют в ведомстве.

Кроме того, по информации СБУ, представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 «избирательных комиссий» под руководством местных коллаборантов. Состав «избиркомов» должны были утвердить уже к 1 августа этого года.

По данным Службы безопасности, для усиления электоральной поддержки захватчики предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов.

Однако согласно перехваченным вражеским материалам коллаборанты «докладывают» своим российским руководителям о том, что херсонцы не воспринимают идеи «присоединения», оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров.

В настоящее время СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их «координаторов» из РФ, причастных к организации псевдореферендума.

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