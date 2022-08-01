Ставка Путина прогорела 1 Telegram-канал "Сито Сократа"

1.08.2022, 13:13

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Сербия остается единственным российским пособником на Балканах.

Москва энергично использует зависимую от ее подачек страну для разного рода геополитических манипуляций. Паразитируя на остатках злокачественного сербского национализма, российские спецслужбы используют Белград в качестве плацдарма для подрывных активностей против соседних государств, особенно Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово. ГРУ вливает солидный ресурс в сербскую агентуру для раскачки Западных Балкан. Данный регион стоит на пороге интеграции в ЕС, и россияне традиционно поддерживают здесь высокую конфликтность для подрыва Брюсселя. Европейскую позицию пытаются расколоть за счет фактора безопасности. Горячей зоной работы россиян уже много лет выступают непростые отношения между Косово и Сербией. В условиях вторжения в Украину конфликтность по линии Приштина – Белград является желательным для РФ фактором отвлечения внимания международного сообщества. Потому путинские разведслужбы расшибаются об стену ради формирования картины очередной грядущей большой войны в Европе, чуть ли не повторения Первой мировой, конечно, обвиняя во всем страны Запада.

Для специалистов давняя политика непризнания суверенитета Косово со стороны сербов не является откровением. Одним из аспектов данного кейса выступает "номерная война".

В 2011 году стороны заключили соглашение об использовании северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков, которые теряют свою силу 1 августа 2022 года. После этого граждане Сербии, въезжающие на территорию республики, получат временные косовские документы о переезде через границу, а сербские будут недействительные. Несмотря на наличие межгосударственного соглашения, правительство Вучича уперто не считает возможным для Косово устанавливать правила регистрации автомобилей и провоцирует силовое противостояние.

Зачинщиком дестабилизации выступают сербы, которых россияне призывают следовать своему примеру и плевать на международное право, полагаясь на силовые варианты обоснования своих установок. Конечно, с использованием информационно-психологических операций.

Сербская верхушка в минувшие дни подливала бензина в огонь. Министр иностранных дел Сербии Селакович намекал, дескать косовары готовят "спецоперацию" против косовских сербов. По его словам, будет "буквально ад в ближайшие дни". Представитель правящей Сербской прогрессивной партии Джуканович вообще на 100% повторил термины путинистов, призвав "денацифицировать Балканы". Сам президент Вучич изложил амбивалентную позицию в духе мы за мир, но "капитуляции Сербии не будет, и она победит".

31 июля жители Косовской-Митровицы начали устанавливать баррикады, а также включали сирены воздушной тревоги. В информационном пространстве появились вбросы о перестрелках, циркулировали слухи о "спецоперации" косовской полиции и заходе сербской армии на север республики. К полуночи 1 августа саспенс нарастал, и запутинские Телеграм-каналы трубили о войне, аргуметируя, что силы KFOR приведены в полную боеготовность.

Из РФ подстрекали, как могли. Без Косова Сербия лишится остатков суверенитета! Проводящая суверенную политику Сербия не нужна ни ЕС, ни НАТО! Если Вучич сдаст назад, то потеряет власть! Москва всеми силами толкала сербов на бойню. Нужно отметить наличие не только геополитических, но и экономических причин. В плане инвестиций Сербия на 76% зависит от ЕС. В республике самый глубокий кризис за последние 10 лет. Просьбы о помощи не находят ответа в Москве, ведь у РФ не хватает базового ресурса даже для себя.

России нужно, чтобы сербы воевали и открыли для Запада "второй фронт". Но США и ЕС сорвали планы Кремля, ведь по их просьбам косовары отложили "номерной закон" на месяц. Пар выпустили, но сербский козырь все еще остается в руках РФ.

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