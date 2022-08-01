Китай разразился новыми угрозами в адрес США 3 1.08.2022, 14:02

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Все из-за объявления новой даты возможного визита Нэнси Пелоси.

Китай разразился новыми угрозами в адрес США из-за объявления новой даты возможного визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь МИД Китая на брифинге заявил, что военные «не будут сидеть сложа руки», если Пелоси посетит Тайвань.

Он пояснил, что из-за статуса Пелоси как «чиновника № 3 в правительстве США», визит на Тайвань «приведет к вопиющим политическим последствиям».

Пока точно неизвестно, посетит ли Пелоси Тайвань, но журналистка тайваньского государственного СМИ Тингтинг Лиу со ссылкой на свои источники назвала дату визита в столицу Тайбэй 2 августа.

«Как говорят мои источники, Нэнси Пелоси приедет в Тайбэй завтра вечером», — написала она в своем Twitter.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.

Если бы Пелоси посетила Тайвань, это стало бы первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

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